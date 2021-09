© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si fanno discriminazioni. Sono per la rimozione di tutto ciò che è abusivo: ci sono occupazioni da parte di 30 centri sociali e una di Casapound? Bisogna rimuovere tutto". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto questa mattina a Radio Rock.(Rer)