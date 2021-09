Energia: oggi Cdm contro aumento bollette luce e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso nel pomeriggio, alle ore 16, la riunione del Consiglio dei ministri. Lo si apprende da fonti ministeriali. Sul tavolo - che non è stato ancora ufficialmente convocato - il decreto per contenere l'aumento delle bollette energetiche. Ieri Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ha sottolineato che il governo sta lavorando per intervenire “già nel prossimo Consiglio dei ministri ad un provvedimento per anestetizzare l’incremento del costo della materia prima ed evitare ulteriori aggravi sui bilanci di famiglie e attività economiche". “L’aumento del costo delle forniture di gas ed energia elettrica - ha aggiunto - non dovrà finire in bolletta e pesare su famiglie e imprese. Il governo è già intervenuto durante la pandemia per calmierare i costi energetici e ora non lasceremo soli i cittadini e le aziende". Sul tema era intervenuto anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento ed esponente M5s, Federico D'Incà annunciando che il prossimo decreto per la diminuzione del costo delle bollette "arriverà a giorni e sarà un importante sostegno per famiglie e imprese, ma il Movimento cinque stelle continuerà a confrontarsi con il Mite per nuove e più efficienti strategie energetiche".Ad avvisare degli aumenti delle bollette era stato lo stesso il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che alcune settimane aveva parlato dell'aumento generale, non solo in Italia, del prezzo dell'energia. Il governo "si sta “muovendo in anticipo modificando la bolletta e tentando di mitigare gli aumenti per alcune categorie", ha però rassicurato. "Per fortuna - ha spiegato - abbiamo un'economia che si sta riprendendo: questo significa crescita, che significa aver bisogno di più energia. E se aumenta la domanda salgono i prezzi delle materie prime che oggi servono a produrre quell'energia". "Per una volta - ha quindi ribadito - stiamo tentando di anticipare gli aumenti. Su questo il governo sta lavorando attentamente per capire il trend in atto e per avviare provvedimenti di mitigazione in tempo reale". (Rin)