Regno Unito: catena Iceland preoccupata per "panico" consumatori di fronte a carenza scorte

- L'amministratore delegato della catena di supermercati britannica Iceland, Richard Walker, ha chiesto agli acquirenti di "non farsi prendere dal panico" in vista degli acquisti di Natale. Lo riporta l'emittente radio televisiva "Sky News". Walker ha avvertito all'inizio di questo mese che gli acquirenti hanno affrontato un significativo calo delle scorte di alimenti sugli scaffali, dovuto alla carenza di personale. La comunicazione arriva dopo che anche la catena Tesco ha espresso la sua preoccupazione per gli acquisti "dettati dal panico" che si potrebbero verificare nel periodo natalizio. (Rel)