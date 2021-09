© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non conosco i 2.700 candidati. Conosco quelli della mia lista civica ma non tutti. La selezione la fanno i partiti". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto questa mattina a Radio Rock in merito alle polemiche per alcuni candidati nelle liste che lo sostengono che hanno espresso idee no vax, antisemite e inneggianti al fascismo. (Rer)