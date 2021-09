Giustizia: da Senato via libera definitivo a ddl su riforma processo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge delega sulla riforma del processo penale con 177 voti favorevoli e 24 contrari. Ieri, il governo aveva incassato la fiducia su entrambi gli articoli che compongono il provvedimento. La riforma del processo penale è un altro pilastro del pacchetto giustizia, necessario per rispettare le condizioni poste dall’Unione europea per ricevere i fondi del Recovery plan. L’obiettivo è quello di arrivare a un taglio del 25 per cento dei tempi dei processi. La riforma Cartabia diventerà pienamente operativa a partire dal 2025 e stabilisce due anni di tempo per la celebrazione del processo di appello e un anno per la Cassazione. Fino al 31 dicembre del 2024 è prevista invece una fase transitoria entro la quale i termini dei processi ordinari saranno più lunghi, con la possibilità di prorogarli fino a 6 anni in totale, tra appello e Cassazione. Per quanto riguarda invece i reati gravi come l’associazione di stampo mafioso, il voto di scambio politico-mafioso, il terrorismo, le violenze sessuali e l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sono previste proroghe rinnovabili all’infinito e, in pratica, non si estinguono mai.(Rin)