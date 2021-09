Bce: dopo Consiglio direttivo luglio, differenziale titoli italiani invariato a 0,80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle decisioni di politica monetaria emerse dalla riunione del Consiglio direttivo di luglio, i differenziali dei titoli italiani a dieci anni sono rimasti invariati allo 0,80 per cento. È quanto emerge dalla sesta edizione del bollettino della Banca centrale europea (Bce). Nello stesso periodo, i differenziali dei titoli spagnoli sono cresciuti di 3 punti base, portandosi allo 0,42 per cento e si sono verificate lievi diminuzioni dei differenziali a dieci anni in Portogallo e in Francia, di 9 e 7 punti base, rispettivamente, allo 0,31 e allo 0,06 per cento. (Res)