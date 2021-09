Bce: investimenti imprese aumentati in Germania, Francia e Italia in secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti delle imprese, diverse dal settore delle costruzioni, sono aumentati in Germania, Francia e Italia nel secondo trimestre del 2021. È quanto emerge dalla sesta edizione del bollettino della Banca centrale europea (Bce), secondo cui si registrano miglioramenti generali nel secondo trimestre dell’anno. Gli indicatori di breve periodo, inoltre, segnalano una forte domanda di beni di investimento per il futuro. Dati in calo si sono registrati in Spagna, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili nei Paesi Bassi. Nel secondo trimestre del 2021 gli investimenti in beni diversi dalle costruzioni nell’area dell’euro sono aumentati dell’1,0 per cento sul periodo precedente, dopo aver registrato una contrazione analoga nel primo trimestre, ma rimangono inferiori del 17 per cento rispetto al livello antecedente la pandemia, segnato nell’ultimo trimestre del 2019. (Res)