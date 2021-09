Bce: in area euro calano ore lavorate per occupato in secondo trimestre 2021, in Italia dato in controtendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i principali Paesi dell’area dell’euro hanno registrato un calo di lungo periodo delle ore lavorate per occupato nel secondo trimestre dell’anno ma si tratta di un dato non omogeneo: nei Paesi con livelli più elevati di ore lavorate per occupato, come Italia e Spagna, a trimestre il rapporto tra occupazione e popolazione è più basso. È quanto emerge dalla sesta edizione del bollettino della Banca centrale europea (Bce), secondo cui nei Paesi con un numero relativamente più contenuto di ore lavorate per occupato il rapporto tra occupazione e popolazione sia relativamente più elevato, come per esempio in Germania. A prescindere dalle differenze in termini di media delle ore lavorate e di rapporto tra occupazione e popolazione, entrambe le variabili evidenziano una tendenza comune tra i vari paesi. Diminuzioni più consistenti dell’orario medio tendono a essere associate a maggiori incrementi del rapporto tra occupazione e popolazione. Gran parte del calo osservato nella media delle ore lavorate nell’area dell’euro negli ultimi 25 anni (circa il 78 per cento) è ascrivibile a Francia, Germania e Italia. (Res)