Francia: Insee, migliora clima per affari a settembre

- Il clima per fare affari in Francia è migliorato a settembre dopo due mesi di tendenza negativa. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale francese di statistica e degli studi economici (Insee). L'indice, calcolato in base alle opinioni dei dirigenti d'azienda, questo mese ha preso un punto arrivando a 111. Nel dettaglio, il dato è calato di 4 punti nel settore industriale e di 3 punti nel commercio al dettaglio. Migliora invece nel settore dei servizi salendo di un punto. Il clima dell'impiego, spiega l'Insee, è "un po' meno favorevole" ma è comunque a 106, sopra la soglia dei 100, considerata la media sul lungo periodo.(Frp)