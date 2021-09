Cina: ministero Esteri, accordo Aukus “intensifica corsa ad armamenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esprime grave preoccupazione per il nuovo accordo di sicurezza Aukus sottoscritto da Stati Uniti, Regno Unito e Australia, e vi riscontra il rischio di una intensificazione della corsa agli armamenti e un danno agli sforzi internazionali di non proliferazione nucleare. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, commentando ieri l'accordo sottoscritto dai tre Paesi per la fornitura a Canberra di sottomarini a propulsione nucleare. "Come Paese non nucleare parte del Trattato sul Tnp e parte del Trattato sulla zona franca nucleare del Pacifico meridionale, noto come Trattato di Rarotonga, l'Australia sta introducendo una tecnologia sottomarina nucleare di valore strategico e militare", ha affermato Zhao. Secondo Pechino, la cooperazione tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia “dimostra ancora una volta che gli Stati Uniti e il Regno Unito perseguono doppi standard e utilizzano la cooperazione nucleare come strumento geopolitico”. (Cip)