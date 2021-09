Usa-Russia: “Vedomosti”, possibile dazio al 62,18 per cento su laminati di Uc Rusal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti potrebbe imporre dazi antidumping del 62,18 per cento su alcuni laminati metallici russi prodotti da Uc Rusa. È quanto si apprende dal quotidiano "Vedomosti". La decisione secondo la Federal International Trade Commission statunitense è attesa nella prima metà di novembre. L'indagine sul prezzo del foglio di alluminio è stata avviata negli Stati Uniti a settembre del 2020 a seguito di una richiesta dell'Associazione dei produttori di alluminio (Afa). Nel novembre del 2020, la Federal Trade Commission on International Trade degli Stati Uniti ha concluso che l'economia statunitense è stata danneggiata dalle importazioni di fogli di alluminio provenienti da Russia, Armenia, Brasile, Oman e Turchia. Secondo il Servizio doganale federale della Russia, nel 2020 l'esportazione di fogli di alluminio dalla Russia agli Stati Uniti in termini monetari è stata pari a 46,4 milioni di dollari.(Rum)