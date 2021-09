Taiwan: Covid, via libera a Megiden per terza fase studi su vaccino in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società farmaceutica di Taiwan Medigen ha ricevuto l'autorizzazione ad avviare in Europa la terza fase di trial del suo vaccino anti-Covid sperimentale. Lo ha riportato oggi il quotidiano "Taiwan News", dopo che Medigen ha confermato il via libera dall?Agenzia europea per i medicinali (Ema). I test verranno effettuati tramite immunobridging, ovvero confrontando i livelli di anticorpi nei partecipanti allo studio con quelli delle persone inoculate con vaccini già approvati dal regolatore europeo. I vaccini autorizzati per l'uso in Unione europea (Ue) includono Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Medigen potrebbe avviare i test in più Paesi a partire da ottobre o novembre, coinvolgendo non più di quattromila partecipanti. I risultati potrebbero giungere nel primo trimestre del 2022. Medigen sta conducendo una sperimentazione parallela anche nel Paraguay. Lo studio aprirà la strada all'ingresso del vaccino taiwanese nel mercato sudamericano. La scorsa settimana, Medigen ha annunciato di essere stata autorizzata a condurre studi sul Covid in Colombia in un programma sponsorizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per gruppi ad alto rischio insieme a Inovio Pharmaceuticals, con sede negli Stati Uniti.(Cip)