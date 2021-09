Roma 2021: Michetti, pronto a tavolo per Stadio Roma, penso a Ostiense e Flaminio per Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione degli stadi per le due principali squadre della città "Mi impegno se c’è una buona proposta e un’area condivisa a fare subito un tavolo entro i primi 30 giorni e rilasciare in 100 giorni il pubblico interesse". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto questa mattina a Radio Rock, che ha aggiunto di avere una idee su dove edificare le due strutture: "La zona dell’Ostiense per la Roma e il Flaminio per la Lazio".(Rer)