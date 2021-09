Roma: in raid notturni prendeva a mazzettate le auto in sosta di fronte al distretto di Ps, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva preso di mira le auto in sosta nel parcheggio antistante il XV Distretto Ponte Milvio: parabrezza infranti con due pesanti mazzette di ferro. Episodi che si sono verificati non solo nella prima mattinata di ieri, ma anche nella notte tra il 27 e 28 agosto scorso, dove le autovetture danneggiate erano state 5. Azioni criminose che hanno creato forti preoccupazioni e timori negli abitanti del quartiere e che hanno fatto scattare immediate indagini, da parte degli agenti di Ponte Milvio terminate con l'individuazione dell'autore dei raid. Gli agenti, giunti nella sua abitazione, sono stati accolti con 2 mazzette di ferro, le stesse utilizzate per compiere i danneggiamenti e, dopo una breve e concitata colluttazione, il 52enne italiano è stato bloccato. Portato in sicurezza negli uffici del XV Distretto, per il 52enne sono scattate le manette per resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre alla denuncia per danneggiamento. Il poliziotto aggredito è stato giudicato dai medici del pronto soccorso guaribile in 10 giorni.(Rer)