Colombia: dal Congresso primo via libera a legge di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione segue la promulgazione da parte del presidente della Colombia, Ivan Duque, della nuova riforma tributaria approvata dal Congresso la scorsa settimana. Il Parlamento della Colombia ha dato il via libera al nuovo progetto di riforma fiscale dopo che il precedente era stato ritirato a seguito delle accese proteste scatenate nel Paese contro misure ritenute penalizzanti per le classi meno abbienti. Il testo è passato al Senato con 76 voti favorevoli e uno contrario, e alla Camera con 124 "sì" e otto "no". La manovra punta a raccogliere 15,2 mila miliardi di pesos colombiani (circa 3,3 miliardi di euro), rispetto al precedente obiettivo di 26,1 mila miliardi di pesos colombiani (circa 6 miliardi di euro). La riforma è stata sostenuta con forza dal ministro delle Finanze, José Manuel Restrepo, come provvedimento per rispondere alle necessità della popolazione più vulnerabile, la riattivazione dell'economia e il rilancio degli investimenti dopo le pesanti conseguenze legate alla crisi sanitaria. (segue) (Mec)