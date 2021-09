Colombia: dal Congresso primo via libera a legge di bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma prevede, tra le altre cose, una sovrattassa di tre punti percentuali per il settore finanziario fino al 2025 e un contributo di solidarietà da parte delle imprese per finanziare gli investimenti sociali, attraverso un aumento dell’imposta sul reddito dal 30 al 35 per cento a partire dal 2022. La riforma prevede anche la creazione di un registro unico dei beneficiari finali (Rub) per identificare le persone proprietarie o beneficiarie di imprese affinché adempiano i loro obblighi fiscali. Tra le nuove norme approvate c'è anche quella che regolamenta la possibilità di decretare tre giorni senza il pagamento dell'Iva, misura già sperimentata nei mesi scorsi, o la sospensione della stessa Iva per bar e ristoranti nel 2022. Dal punto di vista degli incentivi sociali il testo prevede uno schema di incentivi per la contrattazione formale dei giovani e si estende il programma di solidarietà fino al 2022, mantenendo i beneficiari attuali e allargando la copertura a 200 mila famiglie in condizione di povertà estrema che oggi non ricevono alcun beneficio dal governo. (segue) (Mec)