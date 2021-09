Colombia: dal Congresso primo via libera a legge di bilancio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una legge "che passerà alla storia come un progetto che ha ottenuto un ampio consenso e che risponde alle necessità urgenti create dalla pandemia", ha detto Restrepo ringraziando i parlamentari al termine di una impegnativa sessione di oltre dieci ore di lavoro. Il ministro ha parlato di una manovra in grado di garantire coperture sociali, con programmi esistenti e nuovi, a 29 milioni di colombiani, nonché puntare a una crescita del prodotto interno lordo superiore al 4,3 per cento entro la fine dell'anno. Tra i punti forti della legge vengono elencati i 600 milioni circa di euro annui da ottenere dalla lotta all'evasione e i 420 milioni di euro da qui al 2032 come risultato di un apposito piano di taglio alle spese. Il testo approvato è quasi integralmente quello presentato dalla maggioranza, frutto di un lungo dibattito condotto con le parti sociali per evitare i contrasti che avevano tra le altre cose portato alla dimissione dell'ex ministro Alberto Carrasquilla. (segue) (Mec)