Colombia: dal Congresso primo via libera a legge di bilancio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incertezza riguardo l'approvazione della manovra finanziaria, unita ai disordini sociali in corso, aveva portato nei mesi scorsi le principali agenzie di rating a rivedere al ribasso la valutazione del Paese. Lo scorso luglio l'agenzia di rating statunitense Fitch ha portato da BBB- a BB+ con prospettiva stabile la valutazione di rischio della Colombia. L’outlook negativo, si legge in un comunicato, riflette l'opinione di Fitch secondo cui i rischi derivanti dalle implicazioni economiche della pandemia di coronavirus e dai disordini sociali rimarranno nel 2021, continuando a esercitare pressioni in particolare sulla qualità degli asset e la loro redditività una volta scaduti i programmi di soccorso, a causa del basso dinamismo aziendale e del deterioramento della capacità di pagamento dei debitori. Lo scorso maggio anche l'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha portato a BB+ con prospettiva stabile la valutazione di rischio della Colombia. Il declassamento seguiva di pochi giorni il ritiro della riforma tributaria presentata in parlamento, in risposta alle proteste sociali iniziate lo scorso 28 aprile. (segue) (Mec)