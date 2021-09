Cina: Shanghai esporta 246 mila container nei primi otto mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shanghai ha esportato 246mila container tra gennaio e agosto scorsi, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2020. Il valore delle esportazioni è salito del 455 per cento a 8,06 miliardi di yuan (circa 1,25 miliardi di dollari Usa). La città ha esportato nel medesimo periodo anche 16 navi portacontainer per un valore di 7,99 miliardi di yuan. "La crescita delle esportazioni di container e navi portacontainer mostra che la domanda globale di merci prodotte in Cina è ancora forte a fronte della pandemia di Covid", secondo una nota delle autorità doganali di Shanghai. Secondo il produttore di container Shanghai Cimc Baowell, che ha esportato 163 mila container nel periodo gennaio-agosto, la domanda di mercato per i container è stata forte, dal momento che i prezzi delle spedizioni globali sono aumentati dal terzo trimestre del 2020".(Cip)