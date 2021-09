Russia: elezioni Duma, Lavrov e Shoigu rinunceranno al seggio e resteranno al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e della Difesa russi, Sergej Lavrov e Sergej Shoigu, eletti deputati alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) rinunceranno al loro seggio. E' quanto riferiscono le agenzie di stampa "Interfax" e "Rbk", secondo cui i due ministri, la cui decisione era attesa, avrebbero deciso di mantenere i loro incarichi di governo. Come loro anche il primario dell'ospedale per il Covid Kommunarka, Denis Protsenko, avrebbe deciso di cedere il seggio. Di visione opposta, invece, la difensore civico dell'infanzia Anna Kuznetsova, anche lei esponente di Russia Unita, che servirà come deputata nell'ottava legislatura. In base alla normativa vigente, in seguito alla proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni (prevista per venerdì 24 settembre), il deputato eletto è obbligato a presentare alla Commissione elettorale la documentazione di rinuncia alle funzioni incompatibili con la qualifica di parlamentare o un'attestazione di rinuncia al mandato.(Rum)