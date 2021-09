Milano 2021: Bernardo, no vax in giunta? per entrare deve vaccinarsi e avere il green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io da una parte non escludo nessuno, dall'altra per entrare deve comunque vaccinarsi perchè deve avere il green pass, ma soprattutto da medico non posso che dire di vaccinarsi”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo intervenendo a Sky tg24 sulla polemica innescata ieri su un possibile ingresso di un esponente no vax nella sua giunta in caso di vittoria alle amministrative del 3 e 4 ottobre. “Da scienziato, prima ancora che da candidato – ha proseguito - devo essere molto chiaro sulla non pericolosità del vaccino che va fatto. L'obbligo vaccinale lo decide il governo, i sanitari devono farlo, il 90 per cento degli insegnanti sono vaccinati quindi andiamo avanti così verso l'immunità di gregge”. (Rem)