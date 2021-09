Costruzioni: Istat, -1,9 per cento produzione a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio 2021 l'Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell’1,9 per cento rispetto a giugno. Nella media del trimestre maggio–luglio 2021 la produzione nelle costruzioni registra una flessione dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente. Su base tendenziale l’indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 5,4 per cento, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 23 di luglio 2020) registra una crescita del 9,1 per cento. Nella media dei primi sette mesi del 2021, l’indice grezzo segna un incremento del 33,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 33,4 per cento. Lo rileva l'Istat nella nota relativa alla produzione nelle costruzioni.(Ren)