Covid: Sileri, verosimile terza dose per tutta la popolazione ma sui tempi aspettiamo la scienza

- Sulla terza dose "si è partiti con coloro per i quali la scienza ha già dimostrato che l’immunità con due dosi di vaccino è appena sufficiente a proteggerli per un periodo di tempo limitato e quindi serve il richiamo. I prossimi saranno coloro per i quali la scienza dimostra che l’immunocompetenza non consente una protezione a lungo termine, ad esempio i più anziani. Poi sarà la volta del personale sanitario". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Radio Cusano Campus. Per quanto riguarda il resto della popolazione "ce lo dirà la scienza, ma è probabile che l’immunità nel tempo tenda a ridursi", ha spiegato. Quale sarà il campanello d’allarme? "Ce lo dirà il monitoraggio che viene fatto continuamente in tutti i Paesi, laddove - ha aggiunto - dovessero verificarsi infezioni in gruppi di persone vaccinate agli inizi, magari per fascia d’età, per tipo di patologia, quelli saranno coloro che indicheranno a tutti gli altri la necessità di un richiamo vaccinale. Che questo avvenga a 9-10-12 mesi dalla seconda dose ce lo dirà la scienza, ma è verosimile che ci sarà un richiamo". Sileri ha precisato che "questo non significa terza dose a tutti dal mese di ottobre, si è partiti con una categoria e poi si monitora tutto il resto. La scienza ci darà categoria per categoria i tempi per le altre fasce di popolazione”. (Rin)