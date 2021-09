Moldova: viceministro Esteri russo, presidente Sandu in visita a Mosca solo con agenda concreta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente moldava Sandu ha annunciato a fine aprile che il rapporto con la Russia è importante sia per il gran numero di cittadini moldavi nella Federazione Russa, sia per i rapporti commerciali, "anche se esistono alcuni problemi". "Ho intenzione di provare a risolvere quei problemi, in particolare quelli legati al regime commerciale. Anche se facciamo parte del regime commerciale della Comunità degli Stati indipendenti, ma siamo stati privati di alcune strutture che questo regime offre, continueremo a discutere con la Federazione Russa per ottenere tali strutture e offrire ai produttori moldavi l'opportunità di esportare e ad ovest e ad est", ha detto Sandu precisando che è aperta per una visita in Russia. (Rob)