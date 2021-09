Usa: governatore California Newsom firma legge contro quote di lavoro dipendenti Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della California, Gavin Newsom, ha firmato un provvedimento di legge che obbliga Amazon.com Inc. e altre aziende a rivelare qualsiasi quota di produttività imposta ai loro dipendenti nello Stato. Il provvedimento è il primo a colpire un elemento fondamentale dell'organizzazione del lavoro presso i centri logistici di Amazon, dove l'azienda ha fatto ricorso a quote per aumentare la produttività del lavoro e accelerare progressivamente i tempi di consegna delle merci. Il provvedimento è stato firmato dal governatore due settimane dopo l'approvazione da parte dei legislatori dello Stato; la deputata californiana Lorena Gonzalez, prima firmataria del testo di legge, ha dichiarato che quest'ultimo restituirà ai governatori "una dignità di base, e consentirà loro di lavorare in condizioni di sicurezza". (Nys)