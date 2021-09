Energia: Saipem prima tra aziende italiane in classifica Enr per il settore infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore delle infrastrutture Saipem ha completato progetti per un valore di circa dieci miliardi di dollari realizzando più di mille chilometri di binario, 450 chilometri di strade e oltre chilometri km di viadotti e ponti di varia natura ed è attualmente impegnata attraverso la partecipazione nel consorzio Cepavdue nella realizzazione della seconda tratta, da Brescia a Verona, della linea alta velocità MI-VE. Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem, ha commentato: "La nostra presenza nella Top 250 List di Engineering News-Record è un importante riconoscimento oltreoceano del nostro track record nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni e del significativo contributo allo sviluppo di alcune aree geografiche nel mondo. Saipem ha inoltre intrapreso un percorso evolutivo incentrato sulla transizione energetica, a sostegno dei propri clienti, e sulle infrastrutture sostenibili, un settore strategico sul quale stiamo puntando anche in Italia dando il nostro contributo al sistema italiano e posizionandoci come un player strategico per il rilancio del Paese”. (Com)