India-Emirati: al via negoziato per partenariato economico onnicomprensivo (2)

- I due ministri – che si sono impegnati a rafforzare un sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, trasparente, non-discriminatorio, aperto e inclusivo – hanno sottolineato che l’accordo creerà nuovi posti di lavoro e opportunità di crescita economica e sociale. Con l’intesa il commercio bilaterale dei beni potrebbe arrivare a cento miliardi di dollari entro cinque anni e quello dei servizi a 15 miliardi di dollari. Attualmente gli Emirati sono il terzo partner commerciale dell’India e l’interscambio nell’anno fiscale 2019-20 è stato di 59 miliardi di dollari. Il Paese del Golfo Persico è la seconda destinazione per le esportazioni indiane, del valore di 29 miliardi di dollari nel 2019-20. L’India, invece, è il secondo partner degli Emirati, con scambi non petroliferi per 41 miliardi di dollari. (segue) (Inn)