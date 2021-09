India-Emirati: al via negoziato per partenariato economico onnicomprensivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, gli Emirati sono all’ottavo posto per investimenti esteri in India: undici miliardi di dollari tra l’aprile del 2000 e il marzo del 2021. Le compagnie indiane, invece, hanno investito nel Paese arabo 85 miliardi di dollari nello stesso periodo. L’India esporta negli Emirati prodotti petroliferi, metalli preziosi, gemme, gioielli, minerali, generi alimentari (come cereali, zucchero, frutta e verdura, tè, carne e pesce), prodotti tessili e chimici, macchinari. Gli Emirati esportano in India petrolio e prodotti petroliferi, metalli preziosi, gemme, gioielli, minerali, prodotti chimici, legname e articoli in legno. L’India ha importato greggio per 10,9 miliardi di dollari nel 2019-20. (Inn)