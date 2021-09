Lavoro: ministro Orlando, non si governa con le Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Anpal, Maurizio Del Conte, dice che finanziare i centri pubblici per l'impiego con un piano plurimiliardario senza cambiarne il sistema di gestione è come 'mettere acqua in un tubo pieno di buchi', tuttavia il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "l'architettura è frutto di un faticoso compromesso con le Regioni, che in base al titolo V della Costituzione hanno una competenza diretta nelle politiche del lavoro. Ci avevano contestato l'eccesso di centralismo della nostra proposta iniziale. Lo capisce chiunque che in queste condizioni non passa alla conferenza Stato-Regioni". "Se c'è qualcuno - continua - che entro l'anno sa come cambiare il titolo V o come portare le Regioni a una spontanea cessione di sovranità, è il benvenuto. Questa critica non tiene conto dei rapporti di forza. Se poi ci sono esponenti delle forze politiche che hanno le stesse riserve, lo dicano ai governatori di Regione della loro parte". Ogni riforma, anche se approvata in Italia, deve passare il vaglio della Commissione Ue per permettere l'esborso dei fondi del Recovery. La prima stesura "dava standard più stringenti, ma le Regioni non hanno voluto rinunciare alle loro prerogative. Questo assetto è frutto di un compromesso perfettibile, ma renderlo perfetto significava rischiare di arrivare tardi. Ricordo che la riforma dev'essere legge entro l'anno. Se non c'è l'assenso delle Regioni, non lo fai. E la conferenza Stato-Regioni è come l'Onu, c'è bisogno di un consenso largo. In poco tempo siamo riusciti a trovare un punto di equilibrio". (segue) (Res)