Lavoro: ministro Orlando, non si governa con le Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del Conte e altri nel mondo politico contestano che si danno soldi al centri per l'impiego per la presa in carico burocratica dei disoccupati. Non per trovar loro un posto. E non ci sono verifiche ex post. "Sulla questione dei controlli, è un giudizio azzardato. Dopo la delibera della conferenza Stato-Regioni, ci saranno i decreti attuativi. E' lì che vanno precisate le modalità di spesa e controllo". Quanto all'Anpal, "era paralizzata. Nessuno ha diminuito i suoi poteri, l'ho solo commissariata perché con la presidenza di Minimo Parisi non funzionava. Ora la funzione di indirizzo delle politiche attive del lavoro va al ministero. Ma è l'unica modifica. Non si vuole lasciare al ministero neanche la competenza di indicare gli obiettivi? Peraltro è una scelta empiricamente giustificata dalla vicenda Parisi, perché si era determinata una situazione di stallo". "Nel nostro Paese - conclude Orlando - i governi storicamente sono cambiati spesso: c'è il rischio di trovarti un vertice dell'Anpal e un governo che vogliono portare avanti obiettivi diversi. A quel punto hai la paralisi". (Res)