Lavoro: Tridico (Inps), intervenire contro precarietà e salari bassi (2)

- Anche i contratti di somministrazione stanno crescendo molto: la precarizzazione sta aumentando anziché calare. "Una delle ragioni può essere la sospensione del Decreto dignità che nel 2019 aveva operato con molta evidenza nel ricomporre il mercato del lavoro a favore del tempo indeterminato e che nel 2021 il legislatore ha deciso invece di sospendere fino al settembre 2022 a causa della pandemia. Anche per questo nonostante la ripartenza cresce l'occupazione a termine e purtroppo permangono le disuguaglianze, e le disparità di genere pure. Appena possibile sarà necessario favorire la stabilità dei lavoratori, anche con incentivi mirati, perché se dobbiamo crescere come stiamo facendo ora, è bene che la crescita sia per tutti". "La nostra - aggiunge - deve essere una crescita inclusiva mentre una crescita trainata da un lavoro che non è stabile certo non lo è". Il presidente osserva infine che "ci sono strumenti che col tempo possono essere gradualmente reintrodotti: da una parte si può riattivare il decreto dignità e dall'altra si può introdurre il salario minimo", ha concluso Tridico. (Res)