Terrorismo: sottosegretario Gabrielli, il nostro problema è la vulnerabilità psicologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franco Gabrielli, ex direttore della Protezione civile, ex capo della polizia, oggi sottosegretario alla Presidenza con delega ai servizi segreti, in una intervista a "La Stampa" precisa subito che "se recentemente ho detto che c'è un rischio immanente del terrorismo islamico, non l'ho certo fatto, come qualcuno maliziosamente ha suggerito, per mettere le mani avanti. Del tipo 'io l'avevo detto' a scanso di responsabilità". "Anche perché, - aggiunge - se accadesse un qualcosa, le responsabilità sarebbe ben difficile scansarle". E allora, vanno affrontati questi rischi, senza drammatizzare, ma neanche sottovalutare. "Sono cose che in realtà vado dicendo da tempo. Abbiamo un problema che è la vulnerabilità psicologica. Io credo che sia un bene preparare le persone alla consapevolezza per gestire anche le emozioni. È ovvio che fa un certo effetto, un evento terroristico. Però dobbiamo anche dire che in Europa, dal 2015 a oggi, diciamo dopo la strage a Parigi di 'Charlie Hebdo', si sono registrate oltre 350 vittime per attentati. Ora, soltanto sulle strade italiane, ogni anno dobbiamo lamentare 3400 morti per incidente stradale". "Questo - osserva il sottosegretario - non per fare paragoni impropri, ma per dire che nella realtà ci sono dei rischi che accettiamo. Se vogliamo salvaguardare i valori delle nostre società occidentali, libere, aperte, democratiche, dobbiamo da un lato pretendere che gli apparati di sicurezza facciano il massimo per proteggerci, ma dall'altra dobbiamo anche accettare un margine di rischio. E la vulnerabilità psicologica ci porterebbe a una reazione che in pratica farebbe soltanto il gioco di chi vuole farci cambiare stile di vita". (segue) (Res)