Ue: ambasciatore francese, gli Usa riconquistino la nostra fiducia

- Una sigla, Aukus, che è significato sì perdere per la Francia una commessa da 50 miliardi di euro per 12 sottomarini, ma che è stato come aprire una sorta di vaso di Pandora delle relazioni diplomatiche internazionali. Dall'Atlantico all'Europa, la reazione di Parigi ha fatto risuonare non semplicemente l'irritazione per essere stati tenuti fuori da un processo di consolidamento di nuove alleanze nell'area indopacifica, ma anche il fatto che l'Europa sia presa in considerazione come potenza globale. È lo sviluppo dell''autonomia strategica' dell'Europa, che interessa Christian Masset, oggi ambasciatore della Francia a Roma. Masset appare preoccupato di come si discuta di Aukus (è quella sorta di mini Nato nell'area dell'Indo Pacifico, tra Australia, Regno Unito e Usa che prende il nome dalle iniziali dei tre Paesi, ndr). "Quello che è accaduto, - spiega al "Corriere della Sera" - al di là dello strappo di un contratto, è che si è rotta la fiducia tra partner, non solo per la Francia. Ma di quale rapporto gli Usa vogliono avere con l'Europa". Ma l'accordo era con la Francia. "L'Australia ha strappato senza preavviso un accordo strategico, di cui la fornitura dei sommergibili Attack era perno. Solo lo scorso agosto era stato ribadito il sostegno tra i rispettivi ministri della Difesa e degli Affari esteri francesi e australiani. Un comportamento che non voglio nemmeno qualificare". (segue) (Res)