Ue: ambasciatore francese, gli Usa riconquistino la nostra fiducia (2)

- "Con l'Aukus - continua l'ambasciatore - gli Stati Uniti hanno rotto il rapporto di fiducia non solo con la Francia ma con tutta l'Europa. In questa vicenda non abbiamo visto l'America is back ma la continuazione dell'America First. È già accaduto così con l'Afghanistan con un ritiro deciso senza alcuna consultazione". Quello che è accaduto In Afghanistan è chiaro, ma in questo caso "l'Aukus di fatto nega il ruolo che può svolgere l'Europa nell'IndoPacifico. E quell'accordo è stato annunciato lo stesso giorno in cui la Commissione europea presentava la sua strategia in quell'area, che è importantissima per l'Europa. Ci sono mercati essenziali per le nostre imprese, linee marittime vitali per le nostre economie. La libertà di commercio e di navigazione è fondamentale, la stabilità di questa regione è cruciale per l'Europa. Le maggiori compagnie marittime sono europee". Questo in concreto significa che "il nostro rapporto con gli Stati Uniti deve essere equilibrato, di fiducia e che riconosca l'Europa come protagonista vera. Vedo che i presidenti Macron e Biden si sono parlati e hanno avviato un processo di consultazioni", ha concluso Masset. (Res)