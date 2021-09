Clima: Johnson all'Onu, è "tempo di diventare grandi" per evitare catastrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "tempo per l'umanità di diventare grandi in materia di cambiamento climatico": sono le parole del primo ministro britannico, Boris Johnson, in un discorso tenuto davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il discorso del primo ministro viene visto come un'anticipazione di quella che sarà la posizione britannica in occasione della conferenza sul clima Cop26, che si terrà a Glasgow il prossimo mese di novembre. Tra le misure proposte da Johnson, l'invito ai leader presenti (circa un centinaio) a contenere l'aumento delle temperature globali a 1,5 gradi centigradi e a puntare al raggiungimento della neutralità nelle emissioni di CO2 entro la metà del secolo. Un invito particolare rivolto anche alla Cina, affinché elimini gradualmente l'utilizzo del carbone nella propria produzione di energia elettrica, e alle case produttrici di autovetture, perché eliminino dai propri cataloghi mezzi con motori a combustione interna entro il 2040. Secondo quanto argomentato da Johnson, se queste misure non verranno prese seriamente si rischia di raggiungere un aumento di "oltre 2,7 gradi centigradi entro la fine del secolo", con effetti potenzialmente devastanti. "I nostri nipoti sapranno che noi saremo stati i responsabili, che eravamo stati avvertiti e che (...) abbiamo perso la nostra opportunità, (...) e si chiederanno che razza di persone potessero essere così egoiste e miopi", ha poi concluso Johnson. (Rel)