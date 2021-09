Sardegna: propone investimenti sicuri ma erano truffe, obbligo di dimora per 66enne del Sarrabus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni fa aveva partecipato alla gara per acquisire l'aeroporto di Tortolì, aggiudicandosela grazie ad un'offerta da tre milioni e 300 mila dollari, ma quei soldi il Consorzio Industriale, titolare dello scalo, non li ha mai visti e dopo dieci giorni è stato costretto ad annullare l'operazione. Dieci giorni nei quali però, Antonello Murgia, 66 anni di Villaputzu, è riuscito a ottenere ingenti somme di danaro da diversi imprenditori per la partecipazione nella gestione dell'aeroporto, soldi accordati con la prospettiva di guadagni facili. E' una dei tanti raggiri messi in opera dall'uomo destinatario di un'ordinanza del gip del Tribunale di Lanusei che dispone l'obbligo di dimora. L'accusa nei suo confronti è quella di truffa e truffa aggravata. Le Fiamme Gialle, in due anni di certosine indagini, hanno ricostruito l'attività dell'uomo che si presentava come un ex capitano della Guardia di Finanza (corpo del quale ha fatto parte fino al 1993 col grado di appuntato prima di andare in pensione per motivi di salute). Sempre impeccabile, si presentava con valigetta piena di documenti per dimostrare di essere una persona facoltosa, millantando amicizie importanti in ambienti giudiziari. Gli uomini della Guardia di Finanza di Muravera hanno documentato truffe ingegnose fatte di bonifici inesistenti, documenti falsi, eredità da incassare nelle quali sono cascati diversi imprenditori sardi. Il provvedimento cautelare nei suoi confronti, emesso dal gip Francesco Alterio, si giustifica per la gravità della condotta e del danno patrimoniale cagionato alle persone offese e per prevenire il pericolo di reiterazione. (segue) (Rsc)