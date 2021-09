Sardegna: propone investimenti sicuri ma erano truffe, obbligo di dimora per 66enne del Sarrabus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune operazioni anomale alla Deutsche Bank di Olbia e alle Poste di Quartu Sant'Elena hanno fatto partire le indagini: nel primo caso aveva cercato di eseguire una transazione da 10 milioni di euro con un documento falso apparentemente proveniente dall'agenzia Deutsche Bank di Francoforte. Nell'altro aveva tentato di versare un assegno di 9,5 milioni di euro proveniente sempre dalla Deutsche Bank ma in realtà mai emesso dalla banca. Lo scopo era ottenere dei timbri dalla stessa banca per far passare come autentici quei documenti e avvalorare la tesi di avere importanti risorse finanziarie a disposizione. Inoltre, grazie ad un sito web in apparenza riconducibile ad una banca di Taiwan, Murgia ha proposto ad un imprenditore l'acquisto di un hotel in Sardegna facendo credere di essere titolare di bonifici a suo favore per importi di centinaia di migliaia di euro. Tutto rigorosamente falso e utile per le sue richieste di contanti e ricariche Postepay, così come false erano le millantate conoscenze con un funzionari della Banca d'Italia, un uomo d'affari canadese e un banchiere di Taiwan per ottenere dalle vittime circa 300mila euro, il tutto, forse con l'ausilio di complici all'estero. Attività smascherate dalla Guardia di Finanza di Muravera che sono valse a Murgia, difeso dall'avvocato Giovanna Cossu, la misura cautelare con obbligo di dimora nel Comune di Villaputzu. (Rsc)