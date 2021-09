Energia: premier kosovaro Kurti, progetto per gasdotto con Nord Macedonia richiede analisi attenta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ha parlato della possibilità di avviare tale progetto nel 2022: "Questo progetto non è legato al Gas naturale liquefatto (Gnl) o ad altra fonte energetica statunitense. Questo darebbe al Kosovo la possibilità di utilizzare il gas come fonte di transito fino a quanto non passerà all'idrogeno", ha affermato il portavoce. Nella conferenza stampa tenutasi venerdì scorso, il ministro dell'Economia kosovaro Artane Rizvanolli ha menzionato i piano portato avanti dal governo di Pristina per la costruzione delle infrastrutture del gas. "Siamo stati in contatto continuo con i partner, specialmente con la statunitense Millennium challenge corporation (Mcc)", ha dichiarato Rizvanolli secondo cui questa azienda ha stanziato 200 milioni di dollari che saranno usati per la costruzione parziale di questa infrastruttura volta a collegare la rete del gas kosovara con quella macedone. Il ministro ha infatti spiegato che Mcc non finanzierà l'intero progetto, ma solo una parte, in quanto "abbiamo a che fare con un investimento ancora maggiore". (Alt)