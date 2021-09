Corea del Nord: Usa, Corea del Sud e Giappone riaffermano cooperazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati per il nucleare di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si sono incontrati a Tokyo per fare il punto dei programmi balistico e nucleare nordcoreani, dopo il test di un nuovo missile da crociera a lungo raggio effettuato da Pyongyang. "I più recenti sviluppi nella Repubblica Popolare Democratica di Corea ricordano l'importanza di una stretta comunicazione e cooperazione fra i tre Paesi" ha dichiarato Sung Kim, inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord. Washington discute da mesi coi suoi due maggiori alleati asiatici opzioni tese a rilanciare il dialogo con la Corea del Nord. Durante l'incontro con gli omologhi Takehiro Funakoshi e Noh Kyu-duk, l'inviato statunitense ha confermato che gli Usa restano decisi a percorrere la via del confronto diplomatico per la gestione delle questioni relative alla Penisola coreana. (segue) (Nys)