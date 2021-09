Indo-Pacifico: leader Quad si opporranno a tentativi di alterare lo status quo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Quad - Stati Uniti, Giappone, India e Australia - esprimeranno la loro opposizione ai tentativi della Cina di mutare lo status quo nei Mari Cinesi Orientale e Meridionale in occasione del loro incontro a Washington in programma domani, 24 settembre. Lo riferiscono fonti informate citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Secondo le fonti, la bozza della dichiarazione congiunta che verrà pubblicata a margine del summit adotterà un linguaggio più duro rispetto a quello diffuso dopo l'ultimo incontro dei quattro leader, lo scorso marzo: il nuovo documento dovrebbe affermare che i membri del Quad "si oppongono a qualunque sfida all'ordine marittimo basato sulle regole". L'incontro in programma domani sarà il primo summit in presenza dei leader del Quad, e nelle intenzioni del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, fornirà l'opportunità di approfondire i legami tra i quattro Paesi, promuovere un Indo-Pacifico "libero e aperto" e intensificare la cooperazione in materia di tecnologie emergenti e sicurezza informatica. (segue) (Git)