Indo-Pacifico: leader Quad si opporranno a tentativi di alterare lo status quo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Stati Uniti, Giappone, India e Australia intendono collaborare per rafforzare e mettere in sicurezza le catene di fornitura dei semiconduttori. La questione verrà discussa in occasione del prossimo summit del Quad, in programma a Washington domani. Secondo una bozza della dichiarazione congiunta ottenuta dal quotidiano "Nikkei", i quattro leader evidenzieranno l'importanza di "catene di fornitura tecnologiche resilienti, diverse e sicure per l'hardware, i software e i servizi". Il documento fa anche riferimento alla definizione di principi comuni per lo sviluppo tecnologico: "la programmazione, lo sviluppo e il governo della tecnologia dovrebbero essere informate dai nostri valori democratici comuni e dal rispetto dei diritti umani universali", afferma il documento. La dichiarazione è un ulteriore conferma del progressivo allargamento della portata del Quad, iniziativa nata con l'intento di contenere l'espansione dell'influenza cinese nell'Indo-Pacifico. (Git)