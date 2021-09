Usa-Corea del Sud: colloqui difesa in programma la prossima settimana (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono ancora pronti a riprendere il dialogo per la denuclearizzazione con la Corea del Nord. Lo ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, commentando il test balistico effettuato da Pyongyang lo scorso fine settimana. "La nostra posizione in merito alla Corea del Nord non è cambiata", ha affermato il portavoce, secondo cui Washington intende esplorare vie diplomatiche per ottenere "progressi pratici" per la sicurezza degli Usa e dei loro alleati. (Git)