Thailandia: governo innalza tetto del debito per favorire la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha innalzato il limite legale massimo di indebitamento pubblico, portandolo dal 60 al 70 per cento del prodotto interno lordo per consentire allo Stato di mobilitare maggiori risorse da destinare al rilancio economico del Paese post-pandemia. La decisione è stata assunta dal Comitato per la politica monetaria e fiscale dello Stato, presieduta dal primo ministro Prayuth Chan-ocha. La Thailandia è tutt'ora alle prese con la peggiore ondata di Covid-19 dall'inizio della pandemia, e le misure di contenimento adottate dal governo hanno comportato pesanti ripercussioni economiche. Lo scorso anno Bangkok ha emesso il primo decreto per l'emissione straordinaria di debito, che ha consentito allo Stato di raccogliere finanziamenti per mille miliardi di baht da destinare alle misure di stimolo; un secondo decreto è stato emesso quest'anno, seguito da una ulteriore emissione di debito per 500 miliardi di baht. Il mese scorso il governatore della Banca di Thailandia, Sethaput Suthiwartnarueput, ha dichiarato che il Paese necessita di un altro intervento fiscale da mille miliardi di baht per attutire il calo dell'occupazione e dei redditi. (segue) (Fim)