Angola: ambasciate Italia e Regno Unito organizzano giornata su transizione ecologica

- L'ambasciatore d'Italia, Cristiano Gallo, è intervenuto al seminario su 'Transizione ecologica e digitale e diplomazia climatica', organizzato in collaborazione con l'Ambasciata del Regno Unito. Lo rende noto in un comunicato la rappresentanza diplomatica italiana. Presenti all’evento il ministro dell'Ambiente angolano Jomo Fortunato, autorità politiche angolane, i due rappresentanti dell'Angola all'evento Youth4Climate di Milano, accademici, e vari esponenti di Ong e start-up impegnate localmente nella lotta al cambiamento climatico e nella transizione ecologica e digitale. Il seminario, trasmesso anche in streaming, si è articolato in due panel tematici, dedicati alla diplomazia climatica e all’inclusione digitale e climatica. Il pubblico, prevalentemente composto da giovani studenti universitari, ha assicurato un dibattito interattivo grazie ai numerosi interventi e spunti di riflessione sollevati. A margine dell’evento, i partecipanti hanno visitato un’esposizione di fotografie, di un fotografo italiano residente in Angola, dedicata alle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle attività tradizionali del popolo angolano in varie province del Paese. Al termine del seminario, l’Ambasciatore Gallo e la sua omologa britannica hanno effettuato con un gruppo di 15 studenti delle scuole di istruzione secondaria di Luanda una visita a un’impresa locale di trattamento e rivalorizzazione dei rifiuti, con la finalità di sensibilizzare i giovani partecipanti sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e dell’adozione di comportamenti virtuosi, a livello individuale e di comunità, per contribuire efficacemente al processo della transizione ecologica.(Com)