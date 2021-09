Uruguay: Lacalle Pou all'Onu critica "governi autoritari che temono la libertà" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uruguaiano aveva rivolto un appello a non essere "accondiscendenti" nei confronti delle "dittature" e aveva definito come "grave" la situazione di paesi come Cuba, Nicaragua e Venezuela" dove si commettono "abusi e violazioni". In risposta a Lacalle Pou, il cubano Diaz-Canel ha preso la parola fuori dall'ordine degli interventi, difendendo "il coraggio del suo popolo" contro l'embargo pluridecennale. Il presidente cubano aveva quindi invitato l'omologo uruguaiano ad "ascoltare il suo popolo che ha raccolto oltre 700mila firme contro una sua legge", frutto di una politica "neoliberale" ritenuta causa internazionale di ingiustizie sociali. "Di quel che ha detto Diaz-Canel una cosa è vera: che nel mio Paese per fortuna l'opposizione può raccogliere firme. Nel mio Paese, fortunatamente, l'opposizione ha strumenti democratici per lamentarsi. Questa è la grande differenza con il regime cubano", ha ribattuto a sua volta Lacalle Pou. (Nys)