Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 6,25 per cento

- La Banca centrale del Brasile (Bc), ha deciso di elevare il tasso di sconto (Selic) dal 5,25 per cento di agosto all'attuale 6,25 per cento. Il Selic raggiunge così il maggior livello da luglio del 2019, quando era fissato al 6,5 per cento. La decisione, approvata all'unanimità dal Comitato di politica monetaria (Copom), risponde all'intenso e continuo aumento dell'inflazione a causa della crescita concomitante dei prezzi di alimenti, combustibili ed energia elettrica. Si è trattato del quinto ritocco consecutivo del tasso Selic. Da marzo a giugno 2021 il Copom aveva alzato il tasso di 0,75 punti percentuali ad ogni riunione (che si tiene ogni sei settimane). All'inizio di agosto, la Bc aveva iniziato ad aumentare il Selic di 1 punto percentuale a ogni riunione. (segue) (Brb)