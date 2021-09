Brasile: Fondo monetario conferma proiezione crescita Pil 2021 al 5,3 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo istituti finanziari ed economici, nazionali e internazionali continuano a produrre stime sulla crescita per l'anno in corso. Nell'outlook economico pubblicato il 21 settembre l'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse) stima che il Brasile registrerà una crescita del 5,2 per cento nel 2021 e del 2,3 nel 2022. L'ultima proiezione è superiore dell'1,5 per cento rispetto a quella diffusa a maggio. Al contrario la stima per il 2022 è lo 0,2 per cento in meno rispetto a quanto proiettato a maggio. (segue) (Brb)