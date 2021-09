Usa: dipartimento di Stato ospita delegazione interministeriale marocchina, focus su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha ospitato una delegazione interministeriale marocchina di alto livello come parte dei colloqui tra i due paesi sul tema dei diritti umani. Lo rende noto il dicastero di Washington, precisando che questo è stato il decimo di questo nell’ambito di un dialogo che va avanti da più di un decennio. “Il Marocco è uno stretto partner degli Stati Uniti e ci impegniamo regolarmente su una serie di questioni, incluse le modalità con cui lavorare insieme per far avanzare l'agenda di riforma del re Mohammed VI su argomenti quali libertà di espressione e associazione, riforme della giustizia penale, diritti delle donne e genere uguaglianza e trasparenza del governo”, spiega il comunicato.(Nys)