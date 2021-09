Usa: Powell (Fed), per nostro sistema finanziario esposizione minima a crisi Evergrande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del debito del colosso dell’immobiliare rallenterà la crescita economica della Cina, pur avendo ripercussioni minime sul sistema finanziario nazionale. Questa è invece l’opinione espressa all’emittente statunitense “Cnbc” dall’ex consigliere della Banca popolare cinese Li Daokui. “L’impatto sarà evidente sull’economia reale, perché con il default di Evergrande ci sarà un rallentamento nello sviluppo di molti progetti”, sostiene Li, oggi professore alla Scuola di economia e amministrazione dell’Università di Tsinghua, ricordando anche l’importanza del mercato immobiliare per il Prodotto interno lordo della Repubblica popolare. Al contrario, afferma l’esperto, un default di Evergrande avrebbe effetti minimi sul sistema finanziario cinese, perché “non ci sono strumenti derivativi sul debito della compagnia”. “Credo sia un po’ troppo presto per stimare l’impatto della crisi. Ora direi che, secondo i miei calcoli, la perdita sarà di un punto percentuale di crescita del Pil se le cose torneranno subito sotto controllo”, aggiunge Li. Ieri la Banca asiatica di sviluppo ha mantenuto stabili all’8,1 per cento per il 2021 e al 5,5 per cento nel 2022 le previsioni di crescita della Cina. Lo scorso anno la Repubblica popolare è stata l’unica grande economia che ha registrato un Pil in espansione durante la pandemia di Covid-19. (Nys)