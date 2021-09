Usa: governatore Texas Abbott invia colonna di veicoli al confine come deterrente contro migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, Greg Abbott,ha inviato una vera e proproa colonna di veicoli di proprietà statale ad allinearsi per miglia lungo il confine con il Messico come deterrente contro il possibile ingresso di migranti sul suolo statunitense. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", secondo cui Abbot ha insistito sul fatto che l'amministrazione locale sta facendo "passi senza precedenti", mentre migliaia di migranti cercano ancora di entrare negli Stati Uniti . Il "muro d'acciaio" delle auto, come lo ha definito lo stesso Abbott, è solo l'ultima delle immagini della crisi che si sta consumando a Del Rio, in Texas, dove sono arrivati numerosi haitiani che vivono in Cile e in altre nazioni sudamericane alla vota di quasi 15 mila valichi di frontiera.(Nys)